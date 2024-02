Hindi umano mamadaliin ng Senado ang delibe¬rasyon ng Resolution of Both Houses No. 6 (RBH 6), na naglalayong amiyendahan ang ilang econom-ic provisions ng 1987 Constitution, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, sinabi ni Zubiri kay Senador Sonny Angra, chairman ng panel, na nasa kamay nito kung paano niya papatakbuhin ang diskusyon ng RBH No. 6.

“The Senate is working very hard to listen to the clamor of certain sectors, to look at and revisit the 1987 Constitution,” sabi ni Zubiri sa kanyang opening statement.

“But we will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time, it needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking,” dagdag niya.

Kinatigan naman ni Angara ang pahayag ni Zubiri. “This is not something that needs to be rushed given the importance”.

“Kung ‘yong pangkaraniwang patakaran ay talagang dinedebate natin, mas lalo na ‘to dahil ito ay pinakamahalaga o pin-akamataas na batas sa bansa, ang mismong Saligang Batas,” ani Angara. (Dindo Matining)