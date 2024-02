Hinangaan ng mga madlang peeps online ang bride na ito na may pasabog sa kanyang wedding day!

Siya si Kimberly Anne (@kimburlieanne) mula Bacolod na nito lang ay ibinahagi ang ilang clips mula sa kanyang kasal.

Mapapanood sa kanyang uploaded TikTok video ang paglalakad niya suot hindi ang puting wedding gown sapagkat kulay itim ang napili niyang suotin.

Say niya sa caption, “I definitely was the bride who decided to go against traditional wedding dress norms and wear a black wedding dress.”

“I also wanted to wear something traditional to my culture. So I worked with a filipino designer to design and create this dress. It’s definitely a work of art,” dagdag pa niya.

Gaya ng normal na wedding gown, nakasuot din siya belo pero ang nagpa-angat sa kanyang suot ay ang ala-Filipiniana na disenyo nito at mga details na kulay ginto.

Nakatanggap ang naturang video ng higit 600k views at daan-daang comments mula sa mga ka-Dabarkads na tila nagustuhan ang pagiging unique nito.

Ilan sa mga komento:

Sabi ni @Marssha25, “Yeees to Black. Pref. color ko din yan kaso baka di pumayag yung pari hahahahahaha.”

“Ivy aguas black wedding gown,” saad ni @kiiyomiiqi.

Hirit naman ni Tito Dexter PH, “gusto ko din black wedding dress ang isuot ng magiging bride ko.. black and red mottif.”

“Nowadays,black wedding dress is more likely to be seen as chic & unique rather than unlucky,” dagdag pa ni Ellen G.

Ikaw, anong say mo dito? (Moises Caleon)