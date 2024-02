Bombay Nights umaribasa Japan Cup trial race

IPINAKITA ng connection ni Bombay Nights ang kanyang tikas matapos manalo sa 2024 Philracom Japan Cup trial race nitong Linggo ng gabi sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ginawang trial race ang nasabing event dahil hindi natuloy ang karera nitong Linggo matapos magkaroon ng shutdown sa kable ng United Tote sa Cebu.

Ibig sabihin, walang betting ang naganap kaya pinagpasyahan ng Philippine Racing Commission officials na ipagpaliban ang nasabing iskedyul ng karera kasama ang nasabing stakes race.

Pinatakbo ang Japan Cup bilang trial race na lamang para hindi manghinayang ang mga racing aficionado na nagpunta sa karerahan para saksihan ang magandang bakbakan.

Nag-abiso naman ang Philracom na patatakbuhin pa rin ang Japan Cup kung saan ay pareho pa rin ang lineup.

Nakitaan ng husay sa pagremate si Bombay Nights kung saan ay tinawid nito ang meta ng may kalahating kabayo ang agwat sa pumangalawang si Pharoah’s Treasure.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Bombay Nights ang tiyempong 1:39.8 sa 1,600-meter race.

Orihinal na distansiya ng karera ay 1,800 metro pero binawasan ito dahil trial lang naman. (Elech Dawa)