BOC natunton 2 smuggled Bugatti sports cars  

Inisyuhan ng Bureau of Customs (BOC) noong Biyernes, Pebrero 2, 2024 ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) laban sa dalawang Bugatti Chiron sports cars na kamakailan ay namataan sa Metro Manila at Cavite ngunit wala namang kaukulang importation documents.

Nabatid na ang dalawang units ng 2023 model sports car, isang kulay asul na may plate number na NIM 5448 at isang kulay pula na may plate number na NIM 5450, ay nakarehistro sa mga pangalang Menguin Zhu at Thu Thrang Nguyen.

Ayon kay Customs Commissioner Bien Rubio, na sumang-ayon sa WSD na inirekomenda ni Deputy Commissioner for Customs Intelligence Group Juvymax Uy, mayroon na silang natanggap na “derogatory information” hinggil sa mga naturang sasakyan noon pang Nobyembre 17, 2023.

“The agency received information last November 2023 about the entry of these vehicles without going through regular customs clearance. These vehicles were also being openly advertised in online markets and various social media sites,” anang deputy commissioner.

Idinagdag pa ni Uy na ang Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP) ay nagsagawa na rin ng case build-up matapos na matanggap ang impormasyon.

“The CIIS found during the course of the investigation that these vehicles were frequently being seen in the areas of Muntinlupa, Pasig, Pasay, and Cavite. And subsequently, on November 28, 2023, our Management Information System Technical Group (MISTG) confirmed that the motor vehicles do not have any import documents,” aniya.

Umapela naman si BOC-CIIS Director Verne Enciso sa publiko na huwag mag-atubiling ipagbigay-alam sa kanila kung sila ay may nalalamang impormasyon hinggil sa mga naturang behikulo.

Hinikayat rin naman ng ahensiya ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang kampanya laban sa smuggling.

Tiniyak rin nito na handa silang magkaloob ng cash rewards para sa sinumang impormante o whistleblowers, alinsunod sa Section 1512 ng CMTA at CAO 03-2022, na katumbas ng 20% ng aktuwal na kitang kanilang makokolekta.

Nabatid na ang WSD ay inisyu alinsunod sa Section 1113(f) at (l-1) ng Republic Act No. 10863, o mas kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).

Ang mga may-ari ng mga naturang sasakyan ay inaasahan ring hihingiin na magpakita ng mga kaukulang importation documents.

Kung matuklasan umanong walang kaukulang dokumento, mahaharap sila sa kaso para sa posibleng paglabag sa Section 1400, na may kaugnayan sa Section 1113 ng CMTA.