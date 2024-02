Kinabiliban ng mga netizen ang isang paint artist dahil sa nakakamangha niyang mga obra na likha gamit ang kanyang paa dahil isinilang siyang walang mga braso.

Kinilala ang artist na si Bermin Villasor Rigor na nag-viral dahil sa kanyang Facebook post kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga naipinta na inspired sa mga “ming-ming” o pusa.

Sa pa­nayam ng PSND, sinabi ni Bermin na mahilig siya sa mga pusa at katunayan ay marami siyang alaga nito.

Payo naman niya sa mga kagaya niya na person with disability (PWD) na may talento sa art, “‘Wag silang titigil talagang mahirap bago maging isang mahusay na artist lalo na kung isa kang PWD, puwede naman magpahinga kung napapagod pero ‘wag na ‘wag kang titigil lalo na kung may mga pangarap kang gusto mong maabot at lagi lang mag-pray.”