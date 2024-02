‘Ang dumi, itapon na lang ‘yan’: Carla Abellana nilait sa binentang lumang ballet shoes

Kaloka ang mga faney! Konting kibot ng mga artista, nilalait agad nila.

Anyway, ang bongga nga ng mga binibenta ni Carla Abellana sa kanyang Instagram account na Carla Abellana’s Closet, na kung saan ay mga ginamit niyang items, mula sapatos, bags, na puro branded nga ang makikita mo.

Siyempre, ang daming nagka-interest, na kahit ang mga kapwa niya artista, nag-abang din, na baka nga may mabili sila na kasya sa kanila.

Pero dahil lang sa isang lumang ballet shoes ni Carla, na sa tingin ko ay memorable sa kanya, na pinost nga niya, o ibinibenta niya, aba, ang dami na agad nanlait, ha!

“French Sole Nude Ballet Flats, size 36.5, made in Spain.

“Lowered to ₱2,500.00

“DM only if serious buyer. First to pay gets the item,” sabi ni Carla.

Kung fan ka ni Carla, sure ako na gugustuhin mong bilhin `yon, bilang souvenir mo talaga. Di ba nga, may mga loyal fan na kahit ang tissue paper na ginagamit ng mga artista ay binibili nila.

Eh, what more kung ballet shoes, na for sure, si Carla talaga ang gumamit, ha!

Pero `yun nga, may mga fan na hindi nagustuhan ang ginawa na `yon ni Carla. Heto nga ang chika nila:

“Girl pangtapon na ‘yung mga ganyang level, hindi na pangbenta kahit branded pa ‘yan.”

“True sa ukay-ukay magkano na lang ‘yan eh.”

“Super used na po siya. This is for donation na not for pre-loved.”

“Hehe ang dumi po, hindi na po dapat benta sa price po na ganyan.”

“Wala na pong bibili niyan.”

Well, sabi naman ng mga supporter ni Carla, walang humihingi ng opinion nilang mga basher, dahil para sa mga loyal fan ni Carla ang item na `yon.

Kaloka! (Dondon Sermino)