Vilma Santos ‘di kinabog ni Marian Rivera sa MIFF

Ang bongga ni Vilma Santos dahil katulad sa 49th Metro Manila Film Festival ay siya rin ang Best Actress sa kauna-unahang Manila International Film Festival na ginanap sa Hollywood, California!

Hindi nga nagpakabog ang Star for All Seasons kay Marian Rivera ng ‘Rewind’ dahil sa kanya nga napunta ang Best Actress trophy sa MIFF.

Marami nga lang ang nanghinayang na hindi nga nakapunta sa MIFF si Ate Vi, pero at least, ang ‘When I Met You in Tokyo’ leading man naman niya na si Christopher de Leon ang tumanggap para sa kanya ng karangalan na iyon.

Agad namang tinawagan si Ate Vi ng producer nilang si Rowena Jamaji para i-share sa Star for All Seasons ang magandang balitang ‘yon.

Nang makausap naman namin si Ate Vi at sinabing sinabi pa rin ang Best Actress sa MIFF, sagot niya, “So thankful. God is so good!”

Pinasalamatan naman ni Ate Vi ang jurors at ang lahat ng mga bumubuo sa MIFF para sa kanyang Best Actress award.

Nagpasalamat din si Ate Vi sa mga fans sa Los Angeles na sumuporta sa kanilang pelikula.

“Nakakatuwa, Jun, sold out ‘yung screenings. Ikinuwento nga sa akin na marami pang gustong manood, pero wala nang tickets,” sabi pa ng aktres.

Umaasa naman sina Vilma, Christopher na magkakaroon pa ng ibang screenings sa LA ng kanilang pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ dahil marami pang fans ng kanilang love team ang gustong makapanood ng pelikulang ‘yon.

Sabi naman ng supervising producer ng pelikula, si Ms. Redgie Acuña-Magno, inaayos na ang bagay na iyon.

So bongga!