Trixie Antiquerra, Lady Sailors sasagwan

MATIRA ang matibay sa final elimination day ng 2nd Women’s PBA 3×3 Invitational ngayong Lunes, bangasan ang unbeaten teams Uratex at Philippine Navy-Go For Gold sa main game sa Ayala Malls Market! Market! Sa BGC, Taguig.

Alas-12:00 ng tanghali ang bakbakan ng Dream at Lady Sailors, uusad ang No. 1 seed sa knockout stage.

Sa likod ni hotshot Kaye Pingol, nasa unahan ng standings ang Uratex sa 4-0 card. Humihinga sa batok nila ang Navy (3-0) na ginigiyahan ni dating UAAP Finals MVP Trixie Marie Antiquera.

Sa apat pang scheduled match, magkakaalaman ang cast ng crossover semifinals.

Toka ng Gilas-B ang winless Air Force sa first game ng 11:30 a.m., Angelis Resort kontra Gilas-B (12:30 pm), Navy vs. Gilas-A (1 pm), at Air Force vs. Angelis Resort (1:30 pm).

Magkabuhol sa 1-2 ang Angelis Resort at Gilas-B, nasa ibaba nila ang Gilas-A (1-3) at Air Force (0-3).

Pagkatapos ng eliminations, usad ang top four teams sa semis. Haharapin ng No. 1 team ang No. 4, No. 2 kontra No. 3.

Sa Feb. 19 ang semis at championship game sa Glorietta Mall sa Makati.

(Vladi Eduarte)