Beauty, brains and brawl…Ito ang mga katangian ni Alexie Mae Caimoso Brooks, isang student athlete na miyembro ng Philippine Team at contender pa sa nalalapit na Ms. Universe Philippines bilang kinatawan ng Iloilo City.

Subalit hindi naging madali ang buhay para sa 22-anyos na si Brooks, na hindi nakilala ang kanyang mga magulang, isang Ilongga ang kanyang nanay habang Black American naman ang kanyang tatay, na nagkakilala sa Lebanon nang nagtatrabaho pa bilang Overseas Filipino Worker (OFW) ang kanyang ina.

Ipinanganak si Alexie sa Maynila, na agad kinuha ng kanyang tiyuhin at dinala sa Barangay Buga sa bayan ng Leon sa Iloilo, isang mabundok na barangay na malayo sa bayan.

Doon siya pinalaki ng kanyang Lola Basing sa tulong na rin ng iba pang mga kaanak at naging mahirap ang kanilang buhay doon.

Dahil sa iba ang kulay ng kanyang balat dahil sa kanyang tatay, ay madalas na pinagkakatuwaan ng mga kapwa bata si Alexie at nararanasan pang batuhin ng bato dahil sa mga batang bully.

Sa kabila ng mga nararansan sa buhay ay hindi umangal ang batang Alexie at upang matulungan ang kanyang lola Basing ay sinasamahan niya ito na magtinda ng gulay sa Iloilo City.

Sa ngayon ay mahigit isang dekada na ang nakalilipas ng madiskubre ng isang coach ang kakayahan niya sa athletics at gawin siyang scholar ng Iloilo National High School (INHS) sa Iloilo City.

Nagsimulang umani ng tagumpay si Alexie na napanalunan ang high jump sa Western Visayas Regional Athletic Association (WVRAA) at Palarong Pambansa at mabigyan ng offer bilang student athlete scholar sa National University (NU).

Taong 2022 nang kilalalnin bilang Most Valuable Player (MVP) ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) si Alexie.

Naging miyembro din ng Philippine Team sa Athletic si Alexie at naglaro ng nakaraang Southeast Asian Games (SEA) sa Vietnam.

Bukod dito ay nagsa-sideline din bilang modelo si Alexie kung saan siya naman nadiskubre bilang contestant sa Miss Iloilo na kanyang napanalunanan nitong Enero.

(Edwin Balasa)