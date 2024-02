Sarah Geronimo tsinikang buntis na

Palaisipan sa mga netizen ang pagpapalit ng profile picture at banner ni Sarah Geronimo sa kanyang mga social media account.

Pinagtataka pa ng mga marites na netizen kung bakit shade of orange lang ang photo na ginamit niya sa kanyang social medias?

Assume tuloy ng ibang netizen na buntis na si Sarah sa unang baby nila ng kanyang asawang si Matteo Guidicelli, ha!

Sa comment section nga ng profile picture ng Popstar Royalty ay makikita ang paliwanag ng nga netizen sa hula nilang buntis ito.

Sey nga ng isang netizen, “What does orange represent in Italy? The orange is not the only fruit symbolic of the female body, but the Italian narrative that combines botanical science and imaginative discourse associates it with pregnancy. Oranges have been symbols of wealth, but they are also ubiquitous as magical objects in Sicilian.”

Mas lumaki pa ang haka-haka nila na baby is coming to Guidicelli family nang hindi ito napanood sa live anniversary celebration ng ‘ASAP 29’.

Kung may hopeful na baby na nga itong orange profile picture ni Sarah G, mayroon namang nagsasabing paghahanda lang ito para sa upcoming project niya.

Maganda ngang balita kung buntis na nga si Sarah, pero base sa mga naunang nabalita ay marami itong proyektong gagawin ngayong taon gaya na lamang ng concert at ang napapabalitang reunion movie nila ni John Lloyd Cruz.

Well…

(Byx Almacen)