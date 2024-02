Ryzza Mae puwedeng leading lady ni Andres Muhlach

Feel good ang guesting ni Aga Muhlach sa ‘Eat Bulaga’ nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon noong Saturday.

Ito’y para sa promotions ng pelikula nila ni Julia Barretto, ang ‘Ikaw Pa Rin ang Pipiliin Ko’ ng Viva Films na showing na sa February 7.

Nagpasalamat kasi si Aga sa TVJ, Legit Dabarkads for taking good care of her one and only daughter na si Atasha Muhlach.

Eh nagbiro si Bossing Vic at sinabi kay Aga na huwag mag-alala and they will take care of his ‘daughters’ daw.

Siyempre, bukod kay Atasha, ang tinutukoy ni Vic na ‘anak na babae’ pa ni Aga ay si Ryzza Mae.

Eh very open naman kasi si Ryzza Mae na may big crush siya kay Andres Muhlach na kakambal ni Atasha.

Nagbiro nga pala si Aga kay Ryzza Mae na napapanaginipan na ito ni Andres kaya kinilig-kilig ang isa sa Legit Dabarkads.

Tinawag-tawag pa ni Ryzza Mae na ‘Dad’ si Aga kaya marami ang naaliw sa kanila.

Marami naman ang nagsabing puwede raw maging leading lady ni Andres si Ryzza Mae sa gagawin niyang sitcom sa TV5 kung saan kasama rin sina Aga, Charlene Gonzalez, Atasha.

“Puwedeng-puwedeng maging leading lady ni Andres si Ryzza Mae sa gagawin nilang sitcom sa TV5,” sey ng isang fan.

Sana nga raw ay maisipan ng TV5, Viva na isama sa sitcom na ‘yon si Ryzza Mae para kasado na ang love team nito kay Andres.

Bongga!

(Jun Lalin)