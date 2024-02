Presyo ng gamit ni Jordan pang-GOAT

NABENTA ng nakakalulang $8M (P447.4M) ang Dynasty Collection ng anim na Air Jordan sneakers ni Michael Jordan na ginamit niya sa series-clinching games ng kanyang anim ding NBA championship sa Chicago Bulls.

Inihayag ng Sotheby’s New York nitong Biyernes na bagong global auction record ang presyo para sa game-worn sneakers, pangalawa sa pinakamahal na memorabilia ni Jordan.

Noong September 2022, binili ng higit $10M (P559.2M) ang jersey ni MJ na ginamit sa Game 1 ng 1998 ‘Last Dance’ NBA Finals.

“Today’s record-breaking price is a testament to the GOAT,” giit ni Brahm Wachter, head ng modern collectables ng Sotheby’s.

Kasama sa Dynasty Collection ang mga ginamit ni Jordan na Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) at Air Jordan XIV (1998).

Matapos ang panalo sa 1998 Finals ay nag-retire si Jordan, bumalik sa Washington Wizards noong 2001.

(Vladi Eduarte)