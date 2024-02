Piolo, Dingdong talo si Alden

Humabol si Alden Richards sa Manila International Film Festival na ginanap sa Hollywood, California mula January 29 hanggang February 2.

Kasali kasi ang ‘Family of Two’ movie ni Alden with the Megastar Sharon Cuneta sa nasabing filmfest.

Pero hindi nga pinalad si Alden na manalong Best Actor sa MIFF.

Sina Piolo Pascual, Dingdong Dantes ang kumabog kay Alden nang mag-tie sila na Best Actor sa MIFF.

Ikinatuwa naman ng mga um-attend sa awards gala ang eksena nina Piolo, Dingdong na sobrang saya sa panalo nila at nagyakapan pa.

“Ramdam mo ‘yung saya nila na pareho silang nanalo. Wala sa kanila kung tie man sila. Ang important ay pareho silang Best Actor!” tsika sa amin ng photographer-friend naming si Tony Garcia.

“Ang saya namin. Pareho kasing mabait sina Piolo at Dingdong. Sa tuwing may mga nagpapa-picture nga sila sa mga lumalapit sa kanila, eh, palagi pa silang nakangiti,” sey naman ni Katie Ortiz, na nag-share rin sa Abante ng pictures na kuha niya sa MIFF.

In fairness, wala naman kaming tsikang narinig na isnabero o isnaberang artista na rumampa sa MIFF.

Maging sina John Arcilla, Janella Salvador ay ang babait daw.

Aliw naman ang fans sa mga pakwela ni Eugene Domingo.

Si Christian Bables naman ng ‘Broken Hearts Trip’ ay enjoy rin sa pakikisama sa mga taga-MIFF kahit hindi na-nominate, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)