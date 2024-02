Ping Exciminiano, TNT isusukbit korona

LARGA ang final leg ng Philippine Basketball Association 3×3 Third Conference 3rd Season ngayong Lunes sa Ayala Malls Market! Market! Sa BGC, Taguig.

Markado ang TNT at Meralco na nagduelo sa kampeonato sa naunang tatlong leg, pipiliting pigilin ng siyam na iba pang team ang isa pang Triple Giga-Bolts title match sa Leg 6 at makikipag-unahan sa P100K top prize.

Kay Almond Vosotros sumandal ang TNT sa homestretch ng 21-18 win laban sa Meralco noong isang linggo at naiganti ng Tropa ang talo sa Bolts sa Legs 3 at 4 finale.

Pero sa final leg, inilagay ni coach Mau Belen si Vosotros sa reserved list at sa halip ay isusuga sina Ping Exciminiano, Chester Saldua, Xyrus Torres at Gryann Mendoza. Ni-re-activate ng Meralco si big man Alfred Batino kasama sina Joseph Sedurifa, Jeff Manday at Raymar Caduyac.

Natapos ang limang leg, nasa top 4 ng Conference Tour points ang Meralco at TNT, gayundin ang second-running MCFASolver at No. 4 Cavitex. Seeded na sa grand finals ang top four teams pagkatapos ng six-leg phase.

Agawan sa apat pang spots sa grand finale ang San Miguel Beermen, Blackwater Smooth Razor, Purefoods TJ Giants, Terrafirma 3×3, Pioneer Elastoseal, Barangay Ginebra San Miguel at NorthPort.

Nasa Pool A ang TNT, SMB at Pioneer, sa Pool B ang Meralco, Dyip, Gin Kings at Batang Pier. Laglagan sa Pool C ang Braves, MCFASolver, Blackwater at Purefoods.

Alas-2:30 ng hapon ang unang bakbakan sa pagitan ng Bolts at Dyip.

(Vladi Eduarte)