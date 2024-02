Pasabog ni Stephen Curry binutata ng Atlanta

NBA STANDINGS & GAME RESULTS

2023-2024

NBA STANDINGS

Eastern Conference

1. Boston 37 13

2. Milwaukee 33 16

3. Cleveland 31 16

4. New York 31 18

5. Philadelphia 30 18

6. Indiana 27 23

7. Miami 26 23

8. Orlando 26 23

9. Chicago 23 27

10. Atlanta 22 27

11. Brooklyn 20 28

12. Toronto 17 31

13. Charlotte 10 37

14. Washington 9 39

15. Detroit 6 42

Western Conference

1. Minnesota 34 15

2. Oklahoma 34 15

3. LA Clippers 32 15

4. Denver 34 16

5. Sacramento 29 19

6. Phoenix 28 21

7. New Orleans 28 21

8. Dallas 26 23

9. LA Lakers 26 25

10. Utah 24 26

11. Houston 23 25

12. Golden State 21 25

13. Memphis 18 31

14. Portland 15 34

15. San Antonio 10 40

RESULTS:

Milwaukee 129, Dallas 117

Cleveland 117, San Antonio 101

LA Lakers 113, New York 105

Sacramento 123, Chico 115

Atlanta 141, Golden State 134 (OT)

Brooklyn 126, Philadelphia 121

HUMARABAS ng second career 60-point game si Stephen Curry sa Atlanta nitong Sabado, pero talo ang Golden State Warriors sa Hawks 141-134 sa overtime SA 78th NBA 2023-24 regular season game.

Season-high ang nilista ni Curry mula 10 of 38 field goal shooting, 10 for 23 sa labas ng arc. Dismayado lang siya na hindi nakuha ng Warriors ang ‘W’. Dumausdos sa 12th sa West ang Golden State (21-25).

“It sucks to not have something to show for it,” aniya pagkatapos. “It’s frustrating, obviously, not coming away with the win knowing a couple plays here, a couple plays there could have been a different outcome.”

May 8 points si Curry sa OT, tumapos ng kulang dalawang puntos sa kanyang career-high 62 noong Jan. 2021 kontra Portland.

Diniskaril ng 35 points ni Trae Young ang big night ni Curry. Umayuda ng career-high 22 points at season-high 16 rebounds si Onyeka Okongwu, may 21 markers pa si Jalen Johnson sa Atlanta.

Tumapos ng 19 points si Dejounte Murray kabilang ang huling pito sa 11-0 run ng Hawks na nagpasimula sa OT.

Nangulit ng 22 points si Curry sa fourth quarter kasama ang go-ahead jumper 14 ticks na lang. Sumagot ng jumper si Murray para ibuhol sa 123, sablay na ang last-second shot ni Curry at napunta ang laro sa extra time.

(Vladi Eduarte)