ASINTA ni child prodigy Oscar Joseph ‘OJ’ Cantela na maging pinakabagong Fide Master ng bansa.

Isa ang 16-anyos, Grade 11 student ng Far Eastern University-Diliman na nasa paggabay ni Grandmaster Jayson Gonzales sa mga hinuhulma na future ng Philippine chess.

Ipinagmamalaki ng Gen. Trias, Cavite, nakatakdang sumabak si National Master Cantela sa 21st Bangkok Chess Club Open 2024 sa Apr. 13-21 sa Sheraton Hua Hin Resort & Spa sa Phetchaburi, Thailand.

“I hope to do well in this event (Thailand) and gain some Elo rating points,” sey Sabado ng Brgy. San Juan Uno bet at gold medalist sa Open 16-under class ng 12th Dato Tan Chin Nam Foundation Rapid Age-Group Chess Championship noong August.

Nakakuha rin si Cantela ng 100 Elo pts. sa 2023 World Youth Chess Championships noong Nvember sa Montesilvano, Italy.

Sa suporta ng FEU-Diliman at ni sportsman Luis ‘Chavit’ Singson, nakatakda ring lumaban si Cantela sa Malaysia at Europe sa huling bahagi ng taon.

***

Gaganapin ang 2024 World Engineering Day na pagkakaabalahan ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines.

Sa Feb.25 tutulak ang Dan Jorda N IIEE-Bayanihan Chess Club FIDE rapid tournament sa Arton Strip by Rockwell, Sentro Artista, Katipunan Ave., C5 Road Quezon City.

Punong abala si California-based Danilo Jorda na suportado nina New York-based Engr. Gerry Gamaro at Atty. Rodolfo Enrique Rivera, at pangangasiwaan nina IIEE National past president Engr. Allan Anthony Alvarez at Bayanihan Chess Club president NM Almario Marlon Bernardino Jr.

***

Sa Peb.8 ipagdiriwang ang kaarawan ni billiard god father Sebastian Chua sa East Ocean Palace Restaurant sa Aseana, Parañaque habang sa Peb. 10 gaganapin ang Professional Chess Association of the Philippines Thanksgiving Party sa Buendia Food by the Court sa San Isidro, Makati.

***

Mar. 23 naman tutulak ang Thailand Coach NM Gerald Ferriol Open Rapid Youth Chess Tournament-GMG Chess Cup sa Level 1 Digiworld, Robinsons Galleria, Ortigas Center, Quezon City.

Ito ay mga susuportahan ng Biyaherong Arbiter, NA John Mark Centillo, Balinas Family, Woman NM Kathryn Ann Cruz-Hardegen, Jennifer Cruz, Rosalyn Cruz, Jonas Cruz, Chess Lovers, Kaizen Knights Chess Club , RiChessMasters Legal Director Juman Paa, Ariel Potot, Bayanihan Chess Club legal counsel Rodolfo Enrique Rivera at Idim Diy Bakery.

Ang tournament registration fee ay P500 at pwedeng ipadala sa kay Jolina Icao sa GCash # 0961 339 6015.