Ohtanimania dagsa sa LA

BUHAY na buhay ang Ohtanimania sa Dodger Stadium sa Los Angeles.

Sa unang pagkakataon nitong Sabado, humarap si Shohei Ohtani sa fans sa kanyang bagong aariing arena.

Nakasuot na ang two-way superstar ng blue. Sa unang anim na seasons niya sa Major League Baseball, red ang uniporme ni Othani sa Anaheim para sa LA Angels.

Pinagbayad ang fans ng $10 para makapasok sa stadium. Hindi lang mga barako kundi pati mga kababaihan at bata, naglipana ang nakasuot ng No. 17 ni Ohtani.

Sinalubong ang Japanese right-handed pitcher ng hiyawan, tinalo ang malakas na tugtog sa speakers. Parang piyesta sa team store na napuno ng shoppers.

Dinumog ng fans ang field para makalapit sa stage.

“The only choice is win the World Series,” ani Ohtani sa pamamagitan ng interpreter.

Pumirma ng 10-year, $700M (halos P40B) ang 29 na taong-gulang na Hapones para maglaro sa Dodgers noong December. Sa parating na season ay papalo na si Ohtani pero hindi pa babato habang nagpapagaling mula pangalawang Tommy John surger sa kanyang pitching hand.

(Vladi Eduarte)