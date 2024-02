Nesthy Petecio, 3 pa nanalasa sa Spain

Tagumpay ang kampanya ng mga Pilipino sa likod ng apat na gintong medalya nina Nesthy Petecio, Aira Villegas, Hergie Bacyadan, at Rogen Ladon mula sa 2024 Boxam Elite Tournament na natapos nitong Sabado sa La Nucia, Alicante, Spain.

Ito ang inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Manalo Linggo sa torneo na nagsisilbing paghahanda ng national team para sa buwang itong Paris Olympics Qualifier sa nasabi ring bansa.

“This is not yet the Olympic Qualifiers but at least we know we’re taking good steps into that direction.Congratulations to the Philippine Boxing Team for winning 4 gold medals at the Boxam Elite Tournament in Alicante, Spain,” hirit pa ng opisyal.

Bronze medalist sa women’s boxing sa 2020+1 Tokyo Olympics, namayagpag si Petecio sa 57-kilogram, si Villegas sa 50kg, si Bacyadan sa 75kg at si Ladon sa men’s 51kg.

Huling kinalos ni Petecio, 31, sa featherweight finals bout si Hsiao-wen Hoang ng Taiwan sa pamamagitan ng split decision; SD win din ang inupak ni Villegas kay Kyzaibay Nazym ng Kazakhstan; pinakabagong biktima ni Villegas si Kazakh Yerzhan Gulsaya; at si Ladon nagposte ng walkover victory kay Istvan Szaka ng Hungary.

Nasa radar pa ng pambansang boksingero’t boksingera sa misyong makapag-2024 Paris Games ang 1st World Qualification Tournament sa Feb. 29-Mar. 13 sa Busto Arsizio, Spain.

Nabigo naman sina Mark Ashley Fajardo via split decision kay Cameron McKay ng England, si Ronald Chavez Jr. via unanimous decision kay Asadullaev Khavasbek ng Uzbekistan, si Riza Pasuit sa split decision kontra Zabynbekova Aidana ng Kazakhstan at si 2022 Tokyo Olympics silver medalist na si Carlo Paalam kay Ewart Andres Marin Hernandez ng Cuba sa SD din.

(Lito Oredo)