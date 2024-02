Nanawagan ang isang mambabatas sa mga overseas Filipino workers (OFW) na magparehistro upang makaboto sa pamamagitan ng internet sa paparating na 2025 midterm elections.

Ayon kay OFW party-list Rep. Marissa Magsino mahalaga na maberepika ng OFW ang kanyang voter registration status. Ang mga botante na na-deactivate dahil hindi nakaboto sa nakaraang dalawang eleksiyon ay dapat mag-reactivate ng rehistro.

Sa huling tala noong Enero 15, 2024, sinabi ng Commission on Elections (Comelec) na mayroong 1.096 milyong rehistradong OFW. Ang registration period ay hanggang Setyembre 30, 2024.

“As Comelec is geared up for internet voting for overseas vo­ters, I encourage all our OFWs to maximize the opportunity to exercise their right to suffrage… Sana ay maging kabahagi ang lahat ng ating OFWs sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting para sa ating mga overseas voters na gagawin sa 76 out of 93 posts,” sabi ni Magsino.

Ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring bumisita sa Philippine Embassy, Consulate General, o Manila Economic and Cultural Office (MECO-Taiwan) upang makapagparehistro.

(Billy Begas)