Kinilala ng Department of Energy ang Manila Electric Company (Meralco) at ang local retail elec-tricity nitong MPower, dahil sa full compliance sa reportorial requirements at patuloy na pagtupad sa kanilang mandato bilang power sector players­.

Ang dalawa ay kinilala sa pagsunod sa polisiya ng gobyerno na tiyakin ang sapat at maaasahang suplay ng kuryente alinsunod sa DOE Department Circular No. DC2010-03-0003, gayundin sa takdang pagsusumite ng mga report at data na kinakailangan sa pagbalangkas ng power supply at demand forecasts na inilalakip sa power development plan sa ilalim ng DC2015-04-0002.

Pinuri rin ang Meralco at MPower sa kanilang papel sa epektibo at matagumpay na transition sa im-plementasyon ng Retail Competition and Open Access sa ilalim ng DC2013-05-0006.

“These recognitions from the DOE not only reflect Meralco’s commitment to strictly adhere to regulatory standards, but also underscore its dedication to provide quality service as part of its efforts to contribute to nation-building and drive economic progress,” wika ni Meralco Executive Vice President and Chief Operating Officer Ronnie L. Aperocho.

Ang citation na sumasakop sa 2023 complianc­e period ay nilagdaan ni Undersecretary Guevara noong December 6, 2023.