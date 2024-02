Maid For Trouppei mabilis umarangkada

PINABILIB ni Maid For Trouppei ang mga karerista nang dominahin ang mga katunggali at bidahan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Pumuwesto siyang tersero sa largahan habang kinuha agad nina West Of The East at Bright Mind ang primera-segunda.

Hinabolot ni Maid For Trouppei sa kalagitnaan ng karera ang segunda at nakipagkaskasan kay West Of The East.

Sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo, hinablot ng winning horse ang bandera kay at pagsapit ng home turn ay lumayo ng anim na kabayo sa mga katunggali.

Sa sobrang Ganado,kuha na niya ang panalo kahit nasa segundo puwesto na ang inaasahang magiging karibal na si American Ford.

Tinawid ni Maid For Trouppei ang meta walong kabayo ang agwat sa pumangalawang si American Ford habang tumersero si Bright Mind.

May tiyempong 1:29.6 minuto sa 1,400-meter race ang nagwaging kabayo na iniuwi rin ang P22K premyo sa kaganapang suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)