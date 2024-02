KD hindi mahalikan sa lips si Alexa

Ang bongga ng KDLex fans dahil binigyan nila ng bonggang 2nd anniversary party sina Alexa Ilacad at KD Estrada, ha!

Two years na nga ang love team nina Alexa at KD at nagsanib ang iba’t ibang KDLex fans para mabigyan nila ng bonggang celebration ang kanilang idol.

Masayang-masaya nga sina KD at Alexa na nakipag-bonding sa kanilang mga fans at very thankful sila sa pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng mga ito.

Maliban sa party ay binigyan din ng fans sina KD, Alexa ng mga mamahaling regalo na ‘yung iba ay nagmukhang pang-couple or twinning.

Dahil sa February 26 na ang birthday ni Alexa ay ipinagdiwang na rin ito ng fans.

Binigyan nila ang dalaga ng birthday cake at kinantahan pa nila ito at pagkatapos niyang mag-blow ng candle ay nag-request ang fans na mag-kiss ang dalaga at si KD.

Pinagbigyan naman ng dalawa ang request ng kanilang fans, pero dahil gentleman si KD ay sa kamay siya humalik kay Alexa.

Bitin ang fans kaya nag-request pa ang mga ito ng isa pang kiss at muli silang pinagbigyan, pero this time sa noo naman ni Alexa humalik si KD, ha!

Samantala dahil birth month ngayon ni Alexa, namigay siya ng virtual kiss sa kanyang followers.

Sa caption niya sa kanyang latest post sa Instagram, sinabi niyang, “Because love month is my birth month, swipe for a kiss.”

Kailan naman kaya natin makikita na sa lips na siya hinahalikan ni KD, ha?

Wow, tiyak na mapapatalon sa tuwa ang KD fans kapag nangyari ‘yon.

‘Yun na!

(Byx Almacen)