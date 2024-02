Mayroong probisyon sa ilalim ng 2024 national budget para bayaran ng Bureau of Immigration (BI) ang dagdag na gastos ng mga pasahero na maiiwan ng eroplano dahil sa matagal na secon­dary inspection ng mga immigration officer.

Ayon sa 2024 General Appropriations Act (GAA) kung pipigilan ng immigration officer ang isang pasahe-ro na umalis ng bansa kahit na walang kaukulang court order, ang BI ang sasagot sa dagdag na gastos nito sa pamasahe.

Ang pondo na kakailanganin para rito ay kukunin sa special trust fund ng BI, ayon kay House Committee on Appropriations Vice chairperson at Makati City Rep. Luis Jose Angel Campos.

“The special provision strikes a balance between the right of every Filipino to travel, and the BI’s obliga-tion to enforce immigration laws,” sabi ni Campos. “Right now, we are still awaiting the guidelines to be issued by the BI, the Department of Budget and Management, and the Commission on Audit with re-spect to the implementation of the special provision.”

Nabatid na si Sen. Francis “Chiz” Escudero ang nagsulong ng naturang probisyon sa 2024 natio­nal budget.

Batay sa datos ng BI, sinabi ni Escudero na 32,404 Pilipinong pasahero ang naiwan ng eruplano dahil naipit sa immigration noong 2022 at sa bilang na ito 472 lamang ang napatunayan na biktima ng human trafficking o illegal recruitment.

Sa kanyang budget message, pumabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa “conditional implementation” ng naturang special provision.

