Joey de Leon binigyan ng tribute ang APO

Bumaha na naman ng papuri sa Instagram ni Joey de Leon, dahil sa napakamalikhain niyang imahinasyon.

Kasabay nga nang pagbibigay niya ng tribute sa APO Hiking Society ang bonggang-bonggang composition niya para sa ginamit niyang ‘knock-knock’ sa Eat Bulaga.

Heto nga ang chika ni Joey, na talagang pinapurihan ng mga netizen:

“As requested and as tribute to the APO na kasama namin in our very first TV show ‘Okay Lang’, here’s the longest ‘knock, knock’ I did yesterday on ‘Eat Bulaga’.

“To the tune of Apo’s ‘Ewan’… Sing Eat!

“BIKO alam kung HOT CAKE ka ganyan

“Mahirap kausapin (SAPIN) ‘di pa naMAMONsin

“‘Di mo ba alam TIKOY nasasaktan

“Ngunit ‘di bale na bastat KALAMAY MONAY

“MAJA BLANCA, MAJA BLANCA

“QUESO DE BOLA

“Ngumiti SUMAN LASAGNA

“Ako ay MALAGKIT na

“Maja Blanca, Maja Blanca

“Queso de Bola

“SAGO’T GULAMAN

“‘Wag lang ewan…”

Oh, di ba? Panalo talaga!

At habang binabasa mo ito, napapakanta ka talaga, ha!

At heto nga ang mensahe ng mga netizen:

“Henyo talaga kung lumikha. Kudos po sa inyo Henyo Master JDL.”

“Ang galing. Ewan ang pinaka-nostalgic na kanta ng APO sa akin.”

“Napakahusay niyo po talaga idol.”

“I love APO and TVJ.”

Bongga, di ba? Wala na yatang tatalo kay Joey kung paglalaro ng mga salita ang pagbabasehan.

(Dondon Sermino)