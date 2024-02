Janice napagkamalang may sakit

Marami ang nag-alala para kay Janice de Belen. Marami kasi ang nag-akala na siya ang nasa ospital para magpaopera.

Sa photo kasi na pinost ni Janice sa Instagram, bukod sa naka-facemask nga, side view lang ang nakikita. Eh, dahil short hair nga si Janice, kaya inakala ng marami na ito ang magpapa-opera.

“Going into surgery,” sabi lang ni Janice, na umulan nga ng mensahe, at dasal para sa kanyang agarang paggaling.

At `yun nga, kinorek din naman agad ni Janice, na hindi siya ang nasa photo, kundi ang kanyang anak na lalaki.

“Thank you God he is ok and surgery went well. My post should have been clearer that it wasn’t me who had surgery. Thank you for all the well wishes and prayers from everybody,” sabi ni Janice.

At sa Instagram story niya ay pinost na rin niya ang video na naglalakad na ang kanyang anak.

“He needs to walk around so he can heal faster and go home,” sabi ni Janice.

Mababasa ang mga ‘get well soon’ na mensahe para kay Yuan Estrada.

(Dondon Sermino)