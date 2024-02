Itigil na ang bullying sa mga paaralan

Alam naman natin na ang bullying ay nagdudulot ng mababang self-esteem, kawalan ng kumpiyansa, at kahirapan sa pag-focus sa pag-aaral ng mga biktima nito. Maaari ring maapektuhan ang kanilang emosyonal na kalagayan na pwedeng magresulta sa pagbaba ng interes sa kanilang pag-aaral.

Nakita natin ito sa resulta ng 2022 Programme for International Student Assessment o PISA kung saan bumaba ng 11 hanggang 44 na puntos ang marka sa Mathematics ng mga mag-aaral na nakaranas ng bullying sa loob ng isang buwan.

Batay sa datos ng 2022 PISA, nananatiling problema ang bullying, lalo na sa mga lalaking mag-aaral at sa mga pampublikong paaralan. Sa katunayan, ayon sa naturang assessment, isa sa tatlong mag-aaral na Pilipino ang nakararanas ng bullying nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng isang linggo. Ang PISA ay isang pag-aaral na isinasagawa ng Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) kung saan sinusuri nila ang kakayahan ng mga mag-aaral na 15 taong gulang.

Gayunpaman, bumaba na ang bilang ng mga naitalang pambu-bully. Ayon pa sa pinakahuling PISA, mula 50 porsyento noong 2018, bumaba sa 28 porsyento noong 2022 ang bilang ng mga mag-aaral na iniulat na pinagkatuwaan sila ng kanilang mga mag-aaral. Mula 35 porsyento noong 2018, bumaba sa 19 porsyento noong 2022 ang bilang ng mga mag-aaral na nagsabing pinagbantaan sila ng ibang mga mag-aaral. Noong 2018, 33 porsyento ng mga mag-aaral ang nag-ulat na sinadya silang iwan sa ere ng ibang mga mag-aaral. Noong nakaraang taon, bumaba sa 14 porsyento ang bilang ng mga mag-aaral na nag-ulat ng parehong karanasan.

Ayon sa DepEd, 21,521 ang naitalang kaso ng bullying noong School Year (SY) 2018-2019. Bumaba ito sa 11,637 noong SY 2019-2020—posibleng dahil sa pagpapatupad ng distance learning.

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, patuloy na isinusulong ng inyong lingkod ang mga programa para sa proteksyon at kapakanan ng mga kabataan.

Ipinapanawagan natin ang epektibong pagpapatupad ng Anti-Bullying Act of 2013 (Republic Act No. 10627). Kung inyong matatandaan, pinangunahan natin noong Pebrero ang pagrepaso sa pagpapatupad ng Anti-Bullying Act of 2013, kung saan hinimok natin ang Department of Education (DepEd) na paigtingin ang mga mekanismo nito para sa pag-uulat ng mga insidente kaugnay ng pambu-bully.

Isinusulong din natin ang pagsasabatas ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act (Senate Bill No. 2200). Layon ng panukala na gawing institutionalized ang School-Based Mental Health Programs.