Banned na ang pag-angkat ng mga baka, kalabaw, at mga produktong mula sa Libya, Russia, South Korea, at Thailand dahil sa outbreak ng Lumpy Skin Disease (LSD).

Sabi ng Department of Agriculture, nakamamatay ang LSD sa mga baka.

Agad na pinasuspinde ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pagproseso at pag-isyu ng mga sanitary and phytosanitary clearance para sa pag-angkat ng buhay na mga baka at kalabaw at mga produktong galing dito ayon sa rekomendasyon ng World Organization for Animal Health.

Sabi ng DA, ligtas naman angkatin pa ang skeletal muscle meat, gelatin at collagen ng mga ito, taba, paa at sungay.

Nakasaad sa Memorandum Order No. 6 series of 2024 ang kautusang nagsususpinde sa impor-tas­yon ng buhay na baka at kalabaw at kung aling parte ng mga ito ang maaari pang iangkat. Inisyu ang memorandum para maiwasan ang pagkalat ng LSD sa Pilipinas.

Inutusan ni Tiu Laurel ang Vete­rinary Quarantine Office ng DA na maging strikto at mahigpit sa pag-susuri ng mga dumarating na baka at kalabaw at mga produktong galing sa mga ito.

Iniutos na rin ni Tiu Laurel na ikumpiska at idispatsa ang mga baka at buffalo mula Libya, Russia, South Korea, at Thailand na hindi sumusunod sa memorandum.

(Eileen Mencias)