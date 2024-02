Gary Valenciano palabas na ng ospital

Naging star-studded ang opening number ng 29th anniversary episode ng ‘ASAP 29’.

Muling nag-perform sa ‘ASAP’ stage ang mga dating host ng programa gaya nina Pops Fernandez, Roselle Nava, at Jolina Magdangal.

Hindi lang ang mga dating host ang nagbalik dahil pati na rin ang live audience na nawala mula noong magkaroon ng pandemic ay nag-enjoy manood sa loob ng studio, ha!

Kapansin-pansin naman na wala sa live celebration si Gary Valenciano dahil nasa ospital ito.

Kahit nasa ospital ay naging bahagi pa rin ng 29th anniversary celebration si Mr. Pure Energy nang makausap nila ito live via Zoom.

Ayon kay Gary, may ginawang repair sa kanyang heart at biro niya na na-heartbroken siya dahil wala nga siya sa live celebration ng kanilang musical show.

Excited naman daw siya sa pagbabalik ng live audience sa ‘ASAP’ at pangako nga niya na babalik din siya sa programa.

“Sinasabi ko sa sarili ko, ugh… sana andyan ako. Hayaan ninyo, mangyayari ‘to. It’s gonna happen and I’m gonna be with everyone there,” sey niya.

Paglilinaw pa ni Gary na maayos na ang kanyang health condition, “I’m going home today and what the doctor says is that I’m okay.”

Samantala, big announcement ng programa ang pagpunta nila sa California, USA sa August 3, 2024 para sa ‘ASAP Califonia’.

Ang bonggels pa rin talaga ng ‘ASAP’ at ang hirap pa rin nilang makabog, ‘noh?!

‘Yun na!