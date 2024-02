Sinagot ni dating House Committee on Constitutional Amendments chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin ang mga pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) kaugnay ng isinusulong na people’s initiative na naglalayong amiyendahan ang 1987 Constitution.

“At the outset, we appreciate the CBCP for letting their voice be heard, not only by the Catholic flock, but by the entire nation, as we discuss this present question on people’s initiative. However, we beg, with due respect, to differ on a number of points propounded,” sabi ni Garbin sa isang pahayag.

Ayon kay Garbin nakalulungkot ang alegasyon ng CBCP na ilang politiko at hindi totoong ordinaryong tao ang may nais nito. Sinabi ni Garbin na maraming pumipirma sa petisyon dahil nais ng mga ito na ma-rinig ang kanilang boses at pagnanais na maamiyendahan na ang Konstitusyon.

“Resort to assistance and support from the duly-elected members of the Legislature and politicians who, by the very office that they hold, have the direct mandate from the people, was only obtained since the members of the House and some local politicians espouse the same ideals of the movement,” paliwanag ni Garbin.

Ipinunto rin ni Garbin na hindi ipinagbabawal ng Konstitusyon na lumahok ang mga politiko sa pag-susulong na maamiyendahan ang Saligang Batas.

Kinontra rin ng dating kongresista ang pahiwatig ng Simbahan na basta kasali ang Kamara ay mayroong panlolokong nagagamit at isasantabi ang totoo at malayang paglahok sa isang demokratikong proseso ng bansa.

(Billy Begas)