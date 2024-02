Game ka bang mag-tour sa Spratlys?

Pasabog ang mga alok na pasyalan sa katatapos na 2024 Travel Tour Expo (TTE) na ginanap nakaraang linggo sa SMX Convention Center sa Pasay City.

Isa rito ang tatlong araw na discounted tour sa Spratlys.

Si Kalayaan municipality tourism officer Ken Hupanda ang naging kinatawan ng LGU sa nasabing travel expo.

Ang Spratly tours ay sinimulan noong Marso 2023 kung saan pangunahing naging kliyente ay ilang journalists.

Simula nang ilunsad ang Spratly tour ay marami na ang naging interesado, mga lokal at mga dayuhang turista na karamihan ay mahilig sa sport fishing enthusiasts at scuba divers.

Marami na rin umanong mga dayuhang turista ang nagpupunta ng Spratly.

Sa katunayan sa unang batch ng mga local tourist ay nakahuli ng napakalaking tuna na tumitimbang ng 74 kilo sa Pag-asa Island.

Ang mga tour patungong Spratlys na nagkakahalaga ng mula P40,500 hanggang P150,000 ay nakahikayat na ng nasa 80 turista simula noong Marso nakaraang taon.

Ang pinakamahal na tour ay ang Kalayaan Fish and Dive Expedition na may kasama ng liveaboard accommodation, camping/homestay sa Pag-asa Island, full board meals ng pitong araw patungong Pag-asa, Lawak Island, Patag Island, at Likas Island sa West Philippine Sea.

Ayon sa Tourism ng munisipalidad ng Hupanda mayroon silang alok na apat na Spratly leisure trips ngayong 2024, kung saan halos 50 percent ay may naka-book na.

Maliban sa mga local na pasyalan ang Philippine Travel Agencies Association (PTAA) ay inorganisa rin ang TTE na nagbebenta ng mga may diskuwentong biyahe abroad at full travel packages hanggang sa pagkuha ng visa.

Kasabay ng inilunsad na travel expo ay sinabi ni Tourism Secretary Christina Frasco na dumalo sa event na puntirya ngayon ng Department of Tourism na malagpasan ang 7 milyong turista bago matapos ang 2024.

“Upon all of our shoulders rests the necessity of sustaining tourism for the years to come and we are called to steer the industry to new opportunities, hence, 2023 was a year of innovation. And we are hopeful that 2024 will be another year of exceeding expectations,” ani Frasco.