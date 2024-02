HINDI lang P9.3 milyon kundi P1.6 bil¬yon ang kabuuang tax liability ng popular cosmetic brand Ever Bilena, ayon sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Ito ang ginawang paglilinaw ng BIR matapos isampa noong nakaraang Huwebes ang criminal complaint laban sa Ever Bilena dahil sa P9.3 milyong pagkakautang sa buwis pero lumalabas na mas malaki ang tax liability ng kompanya sa isinagawang imbestigasyon ng Run After Fake Transactions (RAFT) task force ng Department of Justice (DOJ).

“After a thorough investigation, the task force discovered approximately P1.6 billion in total tax liability,” ayon sa BIR.

Sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagui, Jr., gumamit ang kompanya ng resibo mula sa mga “ghost companies” upang makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis.

Kabilang umano sa mga nilabag ng Ever Bilena sa Tax Code ay ang hindi paglalagay ng tama at tumpak na impormasyon sa income tax return at va¬lue added tax returns. Inakusahan din ang kompanya ng perjury, tax evasion at paggawa ng false record o report.

Ayon pa sa BIR, pinalalabas ng Ever Bilena na milyon-milyong piso ang mga binili nila sa mga nagdaang taon subalit sa pag-sisiyasat ng ahensiya, nakumpirma na walang transaksyon at ang mga nirekord na purchases ay nakabase sa pekeng produkto at serbisyo mula sa ghost company.

Si Dioceldo S. Sy ang may-ari ng Ever Bilena Cosmetics Inc. Siya rin ang team owner ng Blackwater Bossing sa Philippine Basketball Association. Wala pang pahayag ang kompanya habang sinusulat ang balitang ito.