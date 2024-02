PINAINIT ng aktres na si Elisse Joson ang araw ng mga netizen matapos magbahagi ng kanyang beach body.

Sa kanyang Instagram account, nagbahagi ang aktres ng ilang larawan na kung saan nagbababad siya sa isang swimming pool at fline-flex ang kanyang kurba.

“Summer” maikling caption ni Elisse.

Napatakam naman ang mga netizen sa mga larawan na ito ng aktres.

“Love these photos of you babe!!!”

“Hot momma!”

“So preettyy and seksi”

“Grabeee Elisse is on.”

“I love summer with you,”

(Vince Pagaduan)