Doblado ayuda kina lolo at lola

Good news sa ating mga senior dahil ngayong taon ay doble na ang kanilang matatanggap na buwanang pension!

Una na ngang sinabi ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman nitong nakaraang Enero sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) briefing para sa mga mambabatas na ang panukalang budget para sa social pension for indigent senior citizens (SPIC) ay itataas sa taong 2024 sa halagang P49.81 bilyon mula sa dating P25.3 bilyon.

Ilang linggo lamang matapos nyang sabihin ito sa aming mga mambabatas sa DBCC briefing ay sinabi naman ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Assistant Secretary Romel Lopez na inaasahang ang pamamahagi ng mas mataas na halaga ng social pension para sa unang semestre ay magsisimula ngayong Pebrero 2024.

Ang mga indigent o mahihirap na lolo at lola na benepisyaryo ng DSWD Social Pension program ay makakatanggap na ng P1,000 buwanang pension. Dinoble ito mula sa P500 pensyon na dati nilang tinatanggap.

Ang social pension na ito ay ipinagkakaloob lamang sa mga karapat-dapat at kuwalipikadong mahihirap na senior citizen bilang pantulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin partikular sa kanilang mga medikal na pangangailangan.

Sinabi pa ni Lopez na ang buwanang social pension para sa mga lolo at lola ay ibinibigay sa mga benepisyaryo sa semestral basis, at ito ay aabot ng P6,000 kada payout na ibibigay dalawang beses kada taon.

Kaya sa mga seniors natin na nagbabasa ng aking column ngayon, ay baka meron na sa inyo na nakatanggap na ng dobleng monthly pension. Nawa ay makatulong ang dagdag benepisyong ito upang makayanan ninyo ang patuloy na pagtaas ng halaga ng pamumuhay.

Ang mga senior citizen ay magiging karapat-dapat sa programa kung wala silang natatanggap na pensyon mula sa Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Philippine Veterans Affairs Office (PVAO), Armed Forces and Police Mutual Benefit Association, Inc. (AFPMBAI), o ibang pribadong insurance company.

Kuwalipikado ang mga may sakit o kapansanan, walang permanenteng pinagkakakitaan, at walang regular na suporta mula sa kanyang pamilya o kamag-anak

Ayon sa datos ng DSWD, aabot sa mahigit 4 milyong indigent na senior citizens ang makikinabang sa dagdag ayudang ito. Natagalan nga po bago naipatupad ang dagdag pensyon na ito dahil ang Republic Act (RA) 11916 o an Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens ay isinabatas noon pang July 2022.

Ating ikinatutuwa ang naging pasyang ito ng Pangulo na doblehin ang pondo para sa SPIC o pension ng ating mga elderly dahil isa po tayo sa may-akda ng RA 11916.

Sa ilalim ng 2024 GAA, ginawang P49.8 bilyon ang budget para sa programang SPIC na halos doble sa inilagak na P25.3 bilyon sa national budget ng nagdaang taon.

Hiling lamang natin na sana’y makinabang sa SPIC ang mga tunay lamang na kuwalipikado. Kaya naman panay ang paalala natin sa mga kinauukulang ahensya na ayusin ang kanilang database.

Bilang dating gubernador ng CamSur, panay apela at paalala po tayo sa mga local government unit (LGU) executives na suportahan ang DSWD at National Commission of Senior Citizens (NCSC) para matiyak na tama ang database nila at masasaklaw lamang ang mga tunay na ngangailangang senior citizen.

Mahalaga pong accurate ang database ng DSWD at malaki ang maitutulong dito ng LGUs dahil sila ang higit nakakakilala sa komunidad.

Nakakalungkot kasi dahil hanggang nitong end-January ay nasa mahigit 3 milyon pa lamang na senior citizens ang nasa database ng NCSC.

Pero wait there’s more dahil hindi lamang ang buwanang pension ang magandang balita natin para sa ating mga lolo at lola. Meron pang another good news. Ito naman ay para sa mga centenarian o mga senior citizen na umabot na sa 100 taon.

Meron po tayong House Bill (HB) 7535 na nagpapanukala na bukod sa cash gift sa mga centenarians, may cash gift din na nakalaan para sa mga senior citizen ‘pag umabot sila sa edad na 80, 85, 90 at 95 anyos.

Napasa na po ng Kongreso ang panukala nating ito at na sumite na sa Malacañang. Umaasa tayo na magiging batas din ito para sa kapakanan ng ating mga senior.

Ang mga benepisyong pilit inaadhika ng ating pamahalaan para sa mga lolo at lola natin ay patunay na sa administrasyon ni Pangulong Marcos, walang iniiwan at lahat ay kasama. Sa dinobleng buwanang pension at sa mga niluluto pang dagdag benepisyo para sa ating mga senior citizens, maipaparamdam natin sa kanila na hindi natin sila iniiwan sa kanilang mga huling taon ng kanilang buhay.