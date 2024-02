Cycling Road Championships larga

INAASAHANG magiging kapana-panabik ang magiging sagupaan ng walong team sa bansa pagsambulat ngayon (Lunes) ng Integrated Cylcing Federation of the Philippines (PhilCyling) Road National Championships sa Lungsod ng Tagaytay.

Itatampok sa karerahan ang Elite at Under 23 na mga kategorya na magpapakilala sa mga rider mula sa Philippine Navy Standard Insurance, Go for Gold, Victoria Sports, 7-Eleven Road Bike Philippines, Excellent Noodles, D’ Reyna, V Pharma at Gin Lee sa pagsikad ng limang araw na bikefest.

Aabutin hanggang Feb. 9, ang Road National Championships ang magsisilbing isa sa mga batayan para sa pagbuo sa men’s at women’s national squad na isasabak sa 2025 SEA Games sa Thailand, 2026 Asian Games at iba pang internasyonal na kompetisyon.

Bukod sa Elite at Under 23, ang iba pang kategorya ay Juniors at Youth.

Unang ihahatag ang Criterium sa 2.1 km Tagaytay City Atrium Circuit, na susundan ng Individual Time Trial sa Pebrero 6 sa Tuy at Nasugbu, Batangas.

Isasagawa ang massed start races sa huling tatlong araw, kung saan ang Junior Men and Women sa Feb. 7, ang Women U23 at Elite at Men U23 sa Feb. 8 at ang Men Elite sa Feb.9.

(Lito Oredo)