Christian Standhardinger, CJ Perez pukpukan sa BPC

GITGITAN sina Christian Standhardinger ng Barangay Ginebra San Miguel at CJ Perez ng San Miguel Beer sa statistical race para sa Best Player of the Conference ng PBA Commissioner’s Cup.

Bago ang umpisa ng best-of-seven Finals ng SMB at Magnolia Chicken Timpaldos noong Biyernes, nangunguna sa BPC candidates si Standhardinger (35.7 average statistical points) humihinga sa kanyang batok si Perez (35.5 SPs).

Pangatlo si Arvin Tolentino (35.1) ng NorthPort, sunod sina Calvin Oftana (34.1) ng TNT at Scottie Thompson (31.0) ng Gin Kings.

Naka-dalawang BPC awards na si C-Stan (2019 Governors, 2023 Governors).

Three-time scoring champion si Perez (2019, 2020, 2023), Rookie of the Year noong 2019. Pero wala pa ang BPC trophy sa kanyang koleksiyon.

Inamin ni Perez na dagdag-kumpiyansa sa kanya kapag nakuha ang BPC, pampakulay rin sa kanyang resume.

Pero higit sa individual award, mas nakatuon ang dating NCAA MVP mula Lyceum sa kampeonato. Naunahan ng SMB ang Hotshots sa opener 103-95, nag-ambag si Perez ng 19 points, 2 rebounds, 3 steals.

“‘Yung championship pa rin ang focus ko,” anang 30-year-old wingman. “Grateful lang na nakakapaglaro pa rin ako ng ganito and still consistent sa mga ginagawa ko.”

Igagawad ang BPC award bago ang Game 4 ng Finals.

(Vladi Eduarte)