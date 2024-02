Beauty Gonzalez bet ulit mabuntis

Hindi makapaniwala si Beauty Gonzalez na malaki na ang baby niya. How time flies nga raw, na ngayon ay walong taon na ang anak niyang si Olivia, ha!

“My baby is growing crazy fast. Now 8 years old and I miss her chubby cheeks,” sabi ni Beauty.

At dito nga niya nasabi na gusto pa niyang magkaroon ng isa pang baby, o bet niyang mabuntis ulit.

“I want another one please…,” sabi nga ni Beauty.

At siyempre, suportado siya ng mga faney, mga kaibigan niya sa showbiz, na ang iba ay gusto pa siyang sabayan sa pagbubuntis.

“Sabay tayo?” sabi ni Bianca King.

“Gawa na ulit, ganado ka pa naman.”

“Praying for you na magka-baby ka ulit Ms. Beauty.”

“Boy naman sana sa susunod.”

“Ang pretty ni Olivia, kaya dapat masundan din.”

Kaya lang, baka raw mahirapan magbuntis si Beauty ngayon, dahil super busy nga siya, ha! Imagine, bukod sa ‘Stolen Life’ nila nina Gabby Concepcion, Carla Abellana, meron pa siyang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ with Senator Bong Revilla, ha!

So, paano naman maisisingit ang pagbubuntis, kung palagi siyang babad sa taping?

Pero sabi nga, kung gusto may paraan, kaya abangan!

(Dondon Sermino)