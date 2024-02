Bea tahimik lang sa ‘status’ nila ni Dominic

Kahit pinag-uusapan nga ang isyung malabo na muna ang kasalang Bea Alonzo at Dominic Roque ay nananatiling tahimik pa rin ang dalawa kaugnay ng kanilang relationship status sa ngayon.

Wala silang kino-confirm at wala rin namang denial.

Tahimik nga lang sila.

Sa ngayon nga ay tutok na tutok lang sa social media accounts ng dalawa ang mga marites. Nag-aabang, nakikiramdam ang mga ito at baka nga naman may biglang sabihin ang dalawa.

May isang malapit sa kampo ni Bea ang tinanong namin at sinabing ang alam niya ay tahimik lang daw muna si Bea.

Ang nanay nga raw ni Bea na si Mary Anne Ranollo ay hindi nagsasalita. Quiet lang daw ito.

Pero sabi naman ng isa pang inusisa namin, ang nanay raw ni Bea ang una niyang kinausap kaugnay ng sitwasyon nila ngayon ni Dominic.

“Saka nakita ko rin naman na hindi na isinusuot ni Bea ang engagement ring nila ni Dom,” tsika ng taong kinausap namin.

Anyway, kaninong kampo kaya ang unang magbibigay ng official statement sa tunay na sitwasyon nina Bea at Dominic?

Basta mananatiling bukas ang mga pahina ng Abante sa panig nina Bea, Dominic para malinawan ang mga isyung naglalabasan!

‘Yun lang!

(Jun Lalin)