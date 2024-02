Arat na! Malumpati Spring patok sa mga mahilig mag-chill 

Naghahanap ka ba ng bagong mapupuntahan ngayong summer season? Isama sa listahan ang Malumpati cold spring na matatagpuan sa Pandan, Antique.

Sikat ang eco-resort na ito sa mga naghahanap ng getaway spot na may kasamang health benefits dahil sa malamig na cold spring na mae-experience mo rito. Matatagpuan dito ang natural swimming pool.

Sinubukan namin dito ang water tubing o pagsakay sa salbabida at pagpapa-agos sa ilog. Bago makarating sa starting point, kinailangan muna naming maglakad ng nasa 5 minutes hanggang sa makarating sa blue lagoon. Siyempre hindi mawawala ang safety gears gaya ng helmet at life jacket.

Bawat isa sa amin ay may sariling local tour guide na siya ring hihila ng salbabida at makakakwentuhan mo habang nasa water tubing.

Bukod sa malinis at mala-crystal na tubig, napaliligiran din ng mga puno at halaman ang ilog kaya super nakaka-relax talaga. Katunayan, marami na ring foreigner ang dumadayo dito dahil sa ganda at linis ng lugar.

Pagkatapos ng aming water tubing ride, meron pang pasorpresang jump ang mga guide na kasama ninyo. Mukhang trademark na rin nila ito dahil ang salitang ‘malumpati’ ay galing pala sa native word na ‘malumpat’ na nangangahulugang pagtalon, at Ati o ang mga indigenous group na nakatira sa Panay.

Bukod sa water tubing ma-e-enjoy mo din ang swimming pool o kaya naman ay iba pang activities na inaalok sa lugar. Meron ding mga nagtitinda ng iba’t ibang masasarap na putahe at fresh fruit shake na lalong magpapalamig at magpapa-relax sa iyo.

(Gel Manalo)