HINDI nakalusot sa mga operatiba ng Bureau of Immigration (BI) ang dalawang wanted na dayuhang pugante na nagtangkang umalis ng bansa sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kamakailan.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang dalawang pasahero na sina Zhao Yaxin, 33, Chinese at Moroccan na si Badr Ettachi, 32, na magkahiwalay na naharang noong weekend ng mga operatiba ng border control and intelligence unit (BCIU) ng BI sa NAIA.

Si Zhao ay naaresto noong Enero 27 sa NAIA terminal 3 bago siya makasakay sa kanyang outbound flight papuntang Guangzhou, China habang si Ettachi ay nahuli kinabukasan nang siya ay paalis papuntang Singapore.

“They will undergo deportation proceedings as a consequence of their status as fugitives from justice and afterwards we will expel and ban them perpetually from re-entering the Philippines for being undesirable aliens,” sabi ni Tansingco.

Ibinunyag niya na si Zhao ay pinaghahanap ng mga awtoridad ng China para sa pagkakasangkot sa mga krimen sa ekonomiya habang si Ettachi ay napapailalim sa isang abiso ng Interpol dahil sa kasong panghoholdap na isinampa laban sa kanya sa UAE.

Ang dalawang dayuhan ay dinala sa pasilidad ng BI warden sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang naka­binbin ang mga paglilitis sa deportas­yon.

Nabatid na si Zhao ay isa sa 34 na Chinese na hiniling ng gobyerno ng China na i-deport dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga illegal online gaming operation.

Isang warrant of detention ang naiulat na inisyu laban kay Zhao at sa kanyang mga kasamahan ng Chanqing Hechuan district public security bureau sa China.

Para naman kay Ettachi, sinabi ng BI Interpol unit na inakusahan ang Moroccan na nagbulsa ng US$60,000 para sa suweldo ng mga marino at trabahador ng shipping vessel na ipinagkatiwala sa kanya para ihatid= sa kaibigan ng may-ari ng kompanya na responsable sa pagpapasuweldo sa mga empleyado.

Tumakas umano si Ettachi dala ang pera at nagtungo sa UAE para makaiwas sa pag-uusig sa krimen noong 2017.

(Mina Navarro)