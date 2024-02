May kaabang-abang sa ‘Pinas at China

Sa darating na Sabado ay ipagdiriwang ng Chinese community sa bansa ang 2024 Year of the Dragon pero maagang nagpadagundong ang Chinese Embassy sa Maynila dahil noong nakaraang Biyernes, Pebrero 2 ay naghost sila ng Advance Chinese New Year’s Party sa mga piling bisita.

Magarbo ang naging pagtitipon dahil ito ay idinaos sa Shangri-la Hotel sa Bonifacio Global City na isa sa mga sosyal na lugar sa Metro Manila.

Dumating din ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs, nagpadala ng kanyang recorded message si Vice President Sara Duterte at dumalo ng personal si First Lady Liza Araneta-Marcos at nakipagsayahan sa mga opisyal ng embahada kabilang na kay Ambassador Huang Xilian.

Si DFA Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus Domingo naman ang nagbasa ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos.

Matapos ang okasyon, umugong ang usapan na tila nagkaroon ng panibagong senyales na sumisigla muli ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos na ang una ay magpakita ng goodwill sa huli sa pamamagitan ng mga ipinakitang mensahe ng mga tao ng kanilang konsulada sa bansa.

Ako ay naimbitahan din sa kanilang bahagyang delayed na New Year’s Party for the media na idinaos noong nakaraang buwan sa Dusit Thani Hotel at kung babalikan ang naging pag-akto ng mga tauhan ng naturang embaha sa pagtitipon, maliwanag ang goodwill sa kanilang panig patungo sa mga Pinoy.

Kung babalikan ang naging mensahe ni Ambassador Huang, nag-aalok ng partnership ang kanilang gobyerno sa mga kalapit na bansa kabilang na ang Pilipinas at nang kumanta bilang isang choir ang staff ng embahada, nanawagan at nagpaalala sila na hindi magkalaban ang mga Tsino at Pinoy bagkus ay malapit sa isa’t isa na magkapitbahay.

Kung tutuusin, may positibong katugunan din dito ang Pangulong Bongbong Marcos matapos na ideklara nga bilang non-working holiday ang Biyernes, Pebrero 9 na pumapatak bilang bisperas ng Chinese New Year ngayong taon.

Kung patuloy na makakakitaan ng goodwill na pagtugon sa isa’t isa ang dalawang gobyerno sa pamamagitan nga ng mga kinatawan ng China sa bansa, masasabing nasa direksiyon na ang pagbabalik ng masiglang relasyon ng mga ito.

May mga pagkakataon talagang mas epektibo ang pagiging mahinahon kumpara sa ibang sistema ng muling pagpapatibay ng samahan.

Masarap abangan ang bawat ganap sa pangyayaring ito.