14 patay sa sama ng panahon

PUMALO na sa 14 katao ang namatay dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha sa Timog bahagi ng bansa.

Pinakatinamaan ng matinding pag-ulan ang Minda­nao nitong mga nakalipas na linggo.

Sa Davao de Oro, aabot sa 10 katao ang namatay dahil sa walang tigil na buhos ng ulan.

Tatlo rito ay mula sa New Bataan at apat naman sa Maragusan at Monkayo na pawang dulot ng landslide.

Nasa tatlo katao naman ang nalunod sa Pantukan at Maco, Davao de Oro.

Apat katao naman ang natabunan ng lupa sa Davao del Norte.

Nasira rin ang mga pananim dahil sa baha.

Nagpaalala na ang Provincial disaster agency na maging alerto dahil baka abutin pa ng lima hanggang anim na araw bago humupa ang baha.

(Natalia ­Antonio)