Sisimulan na ng Senado sa Lunes ang pagdinig sa panukala para sa pagretoke ng 1987 Constitution.

Tatalakayin ng Se­nate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang Resolution of Both Houses No. 6 – na may pamagat na “Proposing Amendments to Certain Economic Provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Phi­lippines, particularly on Articles XII, XIV and XVI.”

Si Senador Sonny Angara ang naatasang mamuno sa pagdinig ng subcommittee. Ang mother committee ay pinamumunuan ni Senador Robin Padilla.

“General muna ‘yong public hearing natin so ‘yong mga kilalang perso­nalidad sa batas, sa constitutional law, pag-aaral ng Saligang Batas at saka sa ekonomiya, ‘yon ang inimbita namin,” wika ni Angara.

“General overview muna tayo at public hearing ito so ipaliwanag na kung napapanahon na ang pag-amiyenda ng Constitution,” paliwanag pa niya sa magiging takbo ng pagdinig.