Rhian miss na si Wifey Michelle

Nakabalik na ng Pilipinas na si Rhian Ramos, ha!

Galing sa vacation sa Dubai, UAE sina Rhian at ang kanyang wifey friend na si Miss Universe Philippines 2023.

Nauna nga lang bumalik ng Pilipinas si Michelle para sa mga commitment niya rito gaya ng reunion nila ni Miss Universe 2023 1st Runner-up Anntonia Porsild.

Pero kahit parehas na nasa Pilipinas na sina Rhian at Michelle ay hindi pa rin sila nagkikitang dalawa dahil parehas silang busy.

Si Michelle ay busy sa kanyang mga task bilang beauty queen habang si Rhian ay nagti-training naman para sa kanyang kontrabida role sa ‘Encantadia Chronicles: Sang’gre’

Hindi nga naiwasan ni Rhian na ibahagi sa kanyang followers ang pagka-miss niya sa kanyang wifey.

Sey ni Rhian sa broadcast channel ni Michelle, “Hi from ‘Sang’gre’ training, miss you hunhun (with white heart emoji).”

Sad nga lang dahil walang reply si Michelle at focus talaga siya sa kanyang mga ginagawa.

Imbes na reply sa post ni Rhian, ang post ni Michelle nga ay, “Show some love. Was so happy to see my advocacy shines all across #Filipinas.”

Dagdag pa niya, “Reviewed my February schedule, exciting times.”

Naku sana may time silang dalawa na magkita, mag-bonding ngayong buwan ng mga puso, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)