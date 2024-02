Relasyong Bea, Dominic problemado:’ No Wedding This Year’

Kalat na ang tsikang problemado ang relasyon nina Bea Alonzo, Dominic Roque.

At kahit lumabas na nga ang tsikang ngayong 2024 ang kasal nila sa Europe at sinabi pa nga mismo ni Dominic sa interview sa kanya sa isang event na noong January ang labas ng kanilang ‘save the date’ para sa mga imbitado sa kasal nila ni Bea, nagsabi na raw ang aktres sa isang taong malapit sa kanya na walang kasalang magaganap ngayong taon na ito.

“Sinabi na ni Bea, no wedding this year,” sabi ng isang source na nakausap namin.

Sinabi ng taong kausap namin ang mga dahilan, pero hindi na namin idedetalte ang mga iyon dahil pribado.

Nilinaw lang ng source namin na, “No wedding this year, wala namang sinabing wala nang wedding, ha!”

‘Yung napansin daw ng netizens na hindi na sinusuot ni Bea ang kanyang engagement ring, totoo rin daw ‘yon.

Dagdag pa ng source namin, “Sana maayos ang mga problema sa pagitan nina Bea at Dominic.”

May ilang malalapit daw kay Bea ang napagbibintangang nakikialam sa relasyon nila ni Dominic, pero tahimik lang daw muna ang mga taong ‘yon.

Sabi nga raw nung isa, “Desisyon ni Bea kung anuman ang nangyayari sa kanila ngayon ni Dominic, hindi dapat mangdamay ng ibang tao.

“Pero ingat lang sila sa pagtuturo dahil nananahimik lang ‘yung taong pinagbibintangan nila.

“Once na may nagbanggit na sa name niya, magpapainterbyu raw siya.”

Marami pa kaming mga kuwentong narinig, pero hihintayin muna naming sina Bea, Dominic mismo ang magsalita na kaugnay ng mga isyu sa kanilang relasyon.

Mananatili namang bukas ang mga pahina ng Abante para sa panig nina Bea, Dominic.

‘Yun na!