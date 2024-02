Pulis, Binundol ng estudyante sa oplan sita

Patong patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang 19-anyos na estudyante makaraang bundulin at tinangkang sagasaan ang isang pulis na nanita sa kanya dahil sa hindi pagsusuot ng helmet ng mga angkas nito sa Bacoor City, Cavite Biyernes ng gabi.

Kinilala ang naarestong suspek na si alyas Jerico, ng Brgy Talon 5, Las Pinas City dahil sa reklamo ni Patrolman Ruel Fermin Ambrosio at Pat Leo Ondevilla, Second 4, Delta 2, Patrol Mobile, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat ni Police Staff Sergeant Jose Marie B Natanawan, ng Bacoor City Police Station, alas-10:30 kamakalawa ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Marcos Alvarez, Brgy. Molino 6, Bacoor City Cavite.

Nagsasagawa ng Oplan Sita sina Patrolman Ambrosio at Patrolman Ondevilla sa nasabing lugar, nang isang kulay pula na motorsiklo na Suzuki Smash na may plakang ND 333104 sakay ang tatlong kalalakihan ang kanilang napuna dahil hindi nakasuot ng helmet ang dalawang angkas nito kaya pinara nila. Imbes namang tumigil ay tumalon ang dalawang angkas nito at tumakas.

Hindi rin naman tumigil ang driver ng motorsiklo pero tinangka nitong sagasaan si Patrolman Ambrosio kung saan nasagi ang dibdib, kaliwang kamay at kanang hita nito.

Tinulungan naman siya ni Pat Ondevilla kung saan naaresto ang suspek.

Walang naipakitang driver’s license at positibo sa breathalyzer test si alyas Jeric.

Kasong paglabag sa Reckless Imprudence Resulting to Physical Injury, Direct Assault at RA 4136 (No Driver’s License) at RA 10586 (Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013) ang kinakaharap ng suspek.

(Gene Adsuara)