Maaaring bumaba ang presyo ng kuryente ngayong 2024 kung magpapatuloy ang pagbulusok spot market prices simula noong nakaraang taon, ayon sa Energy Regulatory Commission (ERC).

Sinabi ng ERC na dahil sa pagpasok ng mga bagong power plant, ang ave­rage spot market prices noong nakaraang taon ay bumagsak ng 17.5 percent sa P6.505 per kilowatt-hour (kWh).

Noong 2022, sumipa sa P7.885 per kWh ang presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM), mula sa P5.211 per kWh noong 2021 dahil sa paglobo ng mga aktibidad matapos magluwag ang gobyerno sa COVID protocol.

“If the downtrend continues, then, yes, we should expect lower power bills this year especially as capacity increases with the entry of new players,” saad ni ERC Chair Monalisa Dimalanta.

Umaabot sa 35 generation companies na may renewable energy technologies ang mga bagong nagsu-supply ng kuryente sa WESM.

Ang mga bagong genco na ito ay nakakapagbigay ng karagdagang 749 megawatts (MW) sa WESM, na nagresulta ng average supply na 15,645 MW.

Malaking tulong din umano ang 450-MW Mindanao-Visayas Interconnection Project (MVIP) dahil puwede na ang power sharing sa Luzon, Visayas at Mindanao.

“As a result, the supply margin increased while monthly average prices decreased compared with the previous year when MVIP or WESM Mindanao was not yet operational,” ayon sa ERC.