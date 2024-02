Pops nalungkot, Gary ‘di na kasama sa concert 

Naglabas na ng final poster ang DSL Production, Inc. at Dreamwings Productions para sa 40th anniversary concert ni Pops Fernandez sa The Theatre at Solaire on February 9 & 10.

Hindi na nga kasama ang pangalan ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa mga special guest ni Pops sa concert na ‘yon.

Tanging mga pangalan nina Randy Santiago, Joey Albert, Top Suzara, at ang Concert King na si Mr. Martin Nievera ang mga nakalagay sa poster ng ‘Always Loved: A Pops Fernandez Concert’.

Tinanong din namin si Pops kung bakit nag-back out si Gary sa kanyang concert?

“For health reasons. I think he announced it na naman.

“Sad, pero ok lang, we prepared other numbers naman.

“Would still love to have a chance to do the number we prepared together in the future.

“Kapag ok na at may chance na magkasama kami ni Gary,” pahayag ni Pops.

Thankful naman si Pops dahil marami ring fans nila ng ex-husband na si Martin Nievera na manonood ng kanyang anniversary concert at masaya na kasama roon ang Concert King.

“Expected naman ‘yon, kaya thankful talaga ako. Of course, I’m so thankful kay Martin na always naka-support naman sa akin,” sey ni Pipay (paboritong tawag sa Concert Queen).

Marami rin sa celebrity-friends ni Pops ang manonood ng nasabing concert.

“I’m so grateful. Marami talaga ‘yung manonood kaya lalo akong excited to perform,” tsika pa ni Pops.

Bongga! (Jun Lalin)