Philracom Japan Cup sakalam mga kalahok

MARKADO sa mga liyamadista ang kabayong si Senshi Spirit pagsalang nito sa pista sa magaganap na 2024 Philracom “Japan Cup”na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Makakatagisan ng bilis ni Senshi Spirit ang anim na tigasing kabayo sa distansiyang 1,800 metro.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Darleb, Bombay Nights, In The Zone, Kazachan, Pharoahs Treasure, Senshi Spirit at Speed Fantasy.

Magsasanib ng pwersa sina In The Zone at Speed Fantasy upang kasahan ang bilis ni Senshi Spirit na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Base sa komento ng mga karerista sa social media, posibleng magpakitang-gilas din ang magkakamping sina In The Zone at Speed Fantasy.

Samantala, si Righteous Ruby ang defending champion sa nasabing event pero hindi na nito maipagtatanggol ang kanyang korona dahil iniretiro na ito sa karera ngayong taon.

(Elech Dawa)