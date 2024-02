Paul Lee, Magnolia reresbak sa Game 2

Finals Game 2 sa Linggo: (MOA Arena)

6:15pm – Magnolia vs San Miguel

(*Beermen angat sa serye, 1-0)

NAUBUSAN ang Magnolia sa opener ng PBA Commissioner’s Cup sa MOA Arena nitong Biyernes, isinuko ang 103-95 decision sa San Miguel Beermen.

Inabot na ng pagod ang starters ni coach Chito Victolero mula sa apat na laro sa semis, noong Miyerkoles lang sinipa ang Phoenix Super LPG.

Halos puro second at third stringers na ang nasa loob nang umahon mula 94-74 deficit ang Hotshots para idikit sa 100-95.

Pinangunahan ng mga bihirang gamitin sa rotation na sina Joseph Eriobu at Russell Escoto ang comeback.

Kaya lang, matapos ilapit sa lima ay hindi na umiskor ang Hotshots sa final 73 seconds.

“I would like to give credit to the third group, nagka-chance pa kami sa dulo,” ani Victolero pagkatapos.

Balik sa Pasay venue ang magkatunggali para sa Game 2 ngayong Linggo para piliting ibuhol sa tig-isang laro ang best-of-seven. Inaasahang nakabawi na sina Tyler Bey, Paul Lee, Mark Barroca, Jio Jalalon, Calvin Abueva, James Laput.

“We don’t want to make excuses pero of course, we wanted to rest Paul also,” dagdag ni coach Chito. “Ma-limit ‘yung minutes n’ya, si Mark and other players.”

Inaasahan ng Beermen ang fightback ng Magnolia kaya handa rin sina Bennie Boatwright, June Mar Fajardo, Best Player of the Conference candidate CJ Perez, Jericho Cruz, Marcio Lassiter at Jeron Teng. Nakabalik na rin si Terrence Romeo mula ankle injury.

“Definitely we have fresh legs, but all our shots were open,” pakli ni SMB coach Jorge Gallent. “All of those shots were coming from extra passes.”

Humarabas ng 33 of 76 clip ang San Miguel, 10/32 sa 3s – 4 for 5 si Lassiter.

(Vladi Eduarte)