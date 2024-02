“Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself.”

> Mark Twain

DUTERTE : “Noong ako’y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon ‘yung pangalan mo… Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo,”

PDEA : ““President Ferdinand R Marcos, Jr was NEVER in our National Drug Information System (NDIS).”

Oooops !!! Fake news . Marites .

May adik tayo na Presidente ay isang seryoso at mabigat na akusasyon .

Sa Estados Unidos , maraming taon na ininsulto ni Donald Trump si E. Jean Carroll, isang columnist . Ayon kay Trump , ang paratang ni Caroll na sexual assault laban sa kanya ay gawagawa lamang para makabenta ng libro niya .

Ngayon , hinatulan ng korte si Trump ng $83.3 milyon na danyos dahil sa paninirang-puri?

Nalaman ng isang hurado noong Biyernes na malisyosong sinira ni Trump ang reputasyon ni Carroll noong 2019 matapos niyang ihayag sa publiko ang kanyang mga akusasyon.

Kaya binigyan siya ng mga hurado ng $18 milyon para mabayaran ang personal na pinsalang naranasan niya, pagkatapos ay nagdagdag ng $65 milyon pa para parusahan si Trump — at maaaring pigilan siya sa patuloy na paghabol sa kanya sa social media.

Ang kasong ito ay nagmulat sa kaseryosohan ng batas .

Sa araw-araw sa social media , kaliwa’t kanan ang defamation o paninirang puri na nararanasan .

Bilang presidente , karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling akusasyon at panahon nang seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirang puri .

Wala ng immunity from suit ang dating Pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoo sa kanyang paratang .

Walang Personalan.